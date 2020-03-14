Петербургские медики раскрыли эффективный способ защиты от коронавируса

Медики из НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге назвали эффективный способ профилактики коронавируса. По их словам, от опасного недуга может защитить здоровый сон, который способствует укреплению иммунитета.

Генеральный директор центра Евгений Шляхто рассказал о теории, согласно которой во время сна удаляются все метаболиты в мозге, что помогает избегать многих болезней, в том числе Альцгеймера.

Бессонные ночи наоборот провоцируют "мощнейшее угнетение иммунной системы" и приводят к инфекционным заболеваниям.