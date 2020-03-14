Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Петербургские медики раскрыли эффективный способ защиты от коронавируса

Здоровье

Медики из НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге назвали эффективный способ профилактики коронавируса. По их словам, от опасного недуга может защитить здоровый сон, который способствует укреплению иммунитета.

Генеральный директор центра Евгений Шляхто рассказал о теории, согласно которой во время сна удаляются все метаболиты в мозге, что помогает избегать многих болезней, в том числе Альцгеймера.

Бессонные ночи наоборот провоцируют "мощнейшее угнетение иммунной системы" и приводят к инфекционным заболеваниям.

пандемия коронавирус здоровый сон профилактика евгений шляхто нмиц им. алмазова
Последние материалы
В московских больницах запретили посещать пациентов
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
Кравчук призвал вести прямые переговоры с ЛДНР
Самолет Будапешт - Москва подал сигнал тревоги и начал снижение
Возле здания ФСБ на Лубянке начались задержания протестующих
Почти 95 тысяч исследований на коронавирус проведено в России
Банки начали повышать ипотечные ставки из-за падения курса рубля
Владимир Путин подписал закон об изменении Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет, несмотря на COVID-19
"145-миллионная тюрьма": эксперт об идее Дерипаски
Популярное
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных

На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.

Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок
Новости Украины
Местонахождение сбежавшего Порошенко СМИ "сдали" адвокаты
Общество
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Василий Амирджанов Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Банк России уточнил ожидания по инфляции
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Владимир Путин подписал закон об изменении Конституции
Банк России уточнил ожидания по инфляции
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Путин: главы корпораций даже не пытаются влиять на политику
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ