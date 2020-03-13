Ученые из США заявили, что грудное вскармливание снижает риск развития аллергии и астмы у ребенка. Выводы американских ученых прокомментировала врач-аллерголог Галина Юрьевна Котова.

"Да, я согласна с этим. Я уверена, в том, что данное мнение имеет научное обоснование. Суть состоит в том, что тот гормональный фон, который возникает у женщины во время беременности и лактации, способствует снижению выраженности проявлений любых аллергических заболеваний.

Общеизвестно, что в большинстве своем беременные женщины переносят симптомы сезонной аллергии значительно легче во время беременности, чем до нее. Лактация продлевает то гормональное состояние, которое возникает во время беременности. Уровень гормонов сохраняется близкий или подобный. Чем дольше женщина кормит грудью, тем дольше продлевается это состояние.

Если у нее уровень прогестерона во время беременности высокий, а она кормит, он поддерживается высоким, и это снижает симптомы аллергии на тот период, пока она кормит.

Дополнительно хочу отметить, что женщинам нужно помнить о том, что ребенок получает с грудным молоком антитела, которые защищает его от вирусных инфекций, иммунитет ребенка до года формируется за счет грудного вскармливания. Других антител у него в этот период нет. Только то, что он получит с грудным молоком, заложит, это будет функционировать до года. После года у него начинают вырабатываться собственные антитела.

Во время грудного вскармливания он пользуется иммунной системой своей мамы. Поэтому чем дольше ребенка кормят грудью, тем больше вероятность, что он будет здоров до года", — заключила эксперт.