Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты.
По данным ВОЗ, на утро 13 марта, общее число инфицированных в мире — 136020 человек. Из них скончались 4976 (цифры реальны на момент публикации материала; на момент прочтения — смотрите на карте — прим. ред.).
Согласно официальной статистике, хуже всего на сегодня дела с заражениями коронавирусом обстоят:
За сутки выявлено шесть новых зараженных:
Все они "привезли" коронавирус из заграничных поездок.
Всего в стране:
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