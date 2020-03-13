Статистика пандемии: зараженных коронавирусом больше 136 тысяч

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты.

По данным ВОЗ, на утро 13 марта, общее число инфицированных в мире — 136020 человек. Из них скончались 4976 (цифры реальны на момент публикации материала; на момент прочтения — смотрите на карте — прим. ред.).

Согласно официальной статистике, хуже всего на сегодня дела с заражениями коронавирусом обстоят:

в Китае, где 80813 зарегистрированных случаев (впрочем, судя по последним данным и заявлениям врачей, там эпидемия пошла на спад);

в Италии — 15113 заболевших;

в Иране — 10075 больных.

В России

За сутки выявлено шесть новых зараженных:

них четверо — в столице, ещё один — в Калининграде, один — в Краснодарском крае;

Все они "привезли" коронавирус из заграничных поездок.

Всего в стране:

34 случая коронавируса, из них 31 — у россиян, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии;

вылечены шесть человек;

летальных исходов нет.

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