Черногория осталась единственной страной в Европе без коронавируса

Появившийся в Китае коронавирус уже давно вышел за пределы Поднебесной и уверенно шагает по планете. Всего несколько дней назад в Европе было несколько государств, в которых не было выявлено случаев заражения коронавирусом, а теперь такая страна только одна, это Черногория.

"На территории Черногории пока не зарегистрировано ни одного случая коронавируса", — сообщил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

Он также отметил, что в настоящее время 392 человека находятся под наблюдением врачей, у них взяты анализы. Чуть позже будет известно, есть ли в Черногории больные коронавирусом или нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Греции умер первый пациент от коронавируса.