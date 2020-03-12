В Греции зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса

В Греции от коронавируса скончался первый человек. Умерший пациент — 66-летний мужчина. Сообщается, что у него были и другие проблемы со здоровьем.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в стране будут введены "жёсткие профилактические меры".

К числу таких мер относятся:

набор 2000 медицинских работников;

ограничение религиозных собраний.

В общей сложности в Греции выявлено 99 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии умер первый больной коронавирусом человек.