В Греции от коронавируса скончался первый человек. Умерший пациент — 66-летний мужчина. Сообщается, что у него были и другие проблемы со здоровьем.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в стране будут введены "жёсткие профилактические меры".
К числу таких мер относятся:
В общей сложности в Греции выявлено 99 случаев заражения коронавирусом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии умер первый больной коронавирусом человек.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.