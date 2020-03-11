Психиатр Алексей Фокин: рэперы пропагандируют грубость и агрессию

Врач-психиатр Алексей Фокин выступил на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот", посвященной проблемам полового воспитания. Он считает, что в современных школах оно проходит на очень низком уровне.

Также специалисты критикует музыкальные вкусы современной молодежи.

"Стоит отметить, что все рэперы пропагандируют грубость и агрессию, которые в результате отражаются на современных детях. Такая субкультура как рэп воспитывает людей, меняет их отношение к жизни, искусству, семье и браку", — заявил психиатр.

Специалист связал это с тем, что сами рэп-исполнители, как правило, являются агрессивными, а потом выражают эту агрессию в своем творчестве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рок-музыка полезна для психики.