Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных

На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.

Хотя ранее неоднократно ученые говорили о том, что — и статистика заболеваний была тому подтверждением — коронавирус "обходит стороной детей", в Китае COVID-2019 был диагностирован сразу у двух младенцев.

Об этом, как сообщает издание "МК", рассказал академик РАН Геннадий Онищенко на заседании президиума академии наук.

"Выяснилось, что коронавирус может преодолевать плацентарный барьер. Вирус был обнаружен на первых часах жизни у двух новорожденных, появившихся на свет путем кесарева сечения", — говорит Онищенко (цитата в "Московском комсомольце").

Коронавирус мутирует

По словам академика Онищенко, есть первые научные данные о 149 мутациях китайского коронавируса.

На сегодняшний день существуют два подтипа COVID-2019:

S → передаётся человеку от животных-переносчиков (им заражены 30% больных). L → передается от человека человеку (таких больных 70%).

Напомним, что коронавирус уже зафиксирован в 150 странах мира.

Наиболее сложная ситуация, по данным ВОЗ, в Южной Корее, Италии и Иране.