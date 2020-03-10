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Источник Правда.Ру

Музыка помогает восстановиться после инсульта

Здоровье » Здравоохранение

Ученые провели исследование и выяснили, что если слушать музыку или играть на каком-либо музыкальном инструменте, то это поможет быстрее восстановиться после инсульта.

Музыка стимулирует работу головного мозга

Врачи утверждают, что благодаря тому, что в этот момент происходит стимуляция головного мозга, то у человека улучшается настроение. Специалисты провели исследование, в процессе которого пациенты, перенесшие инсульт, слушали музыку или учились играть на различных музыкальных инструментах, будь то барабаны или клавишные.

В результате эксперимента выяснилось, что у людей улучшалось настроение, они могли лучше концентрироваться. Также у них улучшалась моторика рук.

После инсульта у пациентов наблюдаются:

  • нарушение речи;
  • проблемы с памятью;
  • депрессия;
  • чувство тревоги.

После "музыкальной" терапии у 139 из 177 пациентов были отмечены улучшения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  врачи выяснили, как быстро восстановиться после инсульта.

Темы инсульт классическая музыка музыкальный инструмент
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Музыка помогает восстановиться после инсульта
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