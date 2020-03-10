Ученые провели исследование и выяснили, что если слушать музыку или играть на каком-либо музыкальном инструменте, то это поможет быстрее восстановиться после инсульта.
Врачи утверждают, что благодаря тому, что в этот момент происходит стимуляция головного мозга, то у человека улучшается настроение. Специалисты провели исследование, в процессе которого пациенты, перенесшие инсульт, слушали музыку или учились играть на различных музыкальных инструментах, будь то барабаны или клавишные.
В результате эксперимента выяснилось, что у людей улучшалось настроение, они могли лучше концентрироваться. Также у них улучшалась моторика рук.
После инсульта у пациентов наблюдаются:
После "музыкальной" терапии у 139 из 177 пациентов были отмечены улучшения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи выяснили, как быстро восстановиться после инсульта.
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