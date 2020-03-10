Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ в истории

Врачи подтвердили, что второму человеку в истории медицины удалось полностью победить вирус иммунодефицита человека и излечиться. Соответствующая статья появилась в журнале Lancet. В двух случаях полного излечения от ВИЧ больным проводили трансплантацию донорского костного мозга.

Первым излечившимся стал "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун. Ему удалось победить смертельный вирус около 13 лет назад.

Имя второго пациента пока не разглашается, однако его называют "лондонским пациентом". Медики зафиксировали у него ремиссию в течение 30 месяцев. Вирус полностью исчез из его крови.