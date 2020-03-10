Врач рассказал, как часто можно принимать антибиотики

Доктор медицинских наук, профессор Роман Козлов заявил, что на прием антибиотиков не существует лимита, их можно принимать столько, сколько назначил врач.

"Если принимать антибиотик, когда он необходим, то это может привести к запущенным формам инфекции и тяжелым осложнениям. Но если бактериальные инфекции наблюдаются очень часто, то нужно обратиться к иммунологу", — сказал Козлов.

Ранее проводился опрос, который показал, что большинство жителей Москвы (79%) в случае заболевания лечатся самостоятельно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в организме человека найден сверхмощный антибиотик.