Простые способы защитить организм от развития рака кишечника

Врач-проктолог Елена Смирнова перечислила способы, которые защитят организм от развития рака кишечника:

есть большое количество овощей и фруктов, так как они являются источником клетчатки, помогающей активному развитию полезной кишечной микрофлоры;

отказаться от курения и алкоголя;

не употреблять обработанное мясо;

заниматься спортом. У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, риск заболеть значительно выше.

Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, которые защищают от рака и устраняют канцерогены.