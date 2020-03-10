Простые способы защитить организм от развития рака кишечника
Врач-проктолог Елена Смирнова перечислила способы, которые защитят организм от развития рака кишечника:
- есть большое количество овощей и фруктов, так как они являются источником клетчатки, помогающей активному развитию полезной кишечной микрофлоры;
- отказаться от курения и алкоголя;
- не употреблять обработанное мясо;
- заниматься спортом. У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, риск заболеть значительно выше.
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