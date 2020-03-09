Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Штаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных в Москве

Здоровье

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что пациенты, у которых 9 марта было выявлено заболевание, находятся в удовлетворительном состоянии. Двое человек находятся в инфекционной больнице №1, один - в больничном комплексе в Коммунарке.

"У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - приводит "РИА Новости" заявление штаба.

Всего в Москве девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

москва коронавирус
Последние материалы
Архитектура страны 1993 года изменится на суверенную?
Штаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных в Москве
Мясников высмеял уход Михалковой из "Уральских пельменей"
Невестка Орбакайте вместе с мужем отметила сразу два праздника
Эрдоган продолжает турецкие политические традиции
Представители МВФ отложили на неопределенный срок визит в Белоруссию
Гол Мамаева принёс "Ростову" победу над ЦСКА
В Судане не планируют отменять реформы из-за нападения на премьера
Контейнер с десятками трупов кошек и собак нашли в Якутске
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Популярное
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.

Зеленский выдвинул России ультиматум
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир. Новости мира
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Сверим часы: три условия краха доллара
Сверим часы: три условия краха доллара
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт
Представители МВФ отложили на неопределенный срок визит в Белоруссию
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт
Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Суд по делу о крушении MH17 продлится до конца 2021 года
России не выгодна новая сделка ОПЕК+
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ