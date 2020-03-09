Штаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных в Москве

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что пациенты, у которых 9 марта было выявлено заболевание, находятся в удовлетворительном состоянии. Двое человек находятся в инфекционной больнице №1, один - в больничном комплексе в Коммунарке.

"У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - приводит "РИА Новости" заявление штаба.

Всего в Москве девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом.