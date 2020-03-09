Врачи: чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции

Специалисты из Японии утверждают, что чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами приводит к переутомлению мозга. Это, в свою очередь, может стать причиной развития депрессии и деменции.

В последнее время проблемы с памятью наблюдаются не только у пожилых людей. Люди в возрасте от 30 до 60 лет тоже находятся в группе риска.

"Это связано с тем, что мозг человека слишком загружен из-за постоянного использования смартфонов и компьютеров. Если количество информации, которую приходится обрабатывать мозгу, увеличивается, мозг просто превращается в свалку", — сообщил нейрохирург Аюми Окумура.

Медики советуют обязательно отдыхать от гаджетов и не использовать их в процессе еды.

Ранее врачи назвали продукты для профилактики деменции.