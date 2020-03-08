Директор клиники памяти "Окумура" Аюми Окумура назвал основную причину возникновения депрессии и маразма. По его словам, причиной этих недугов становится чрезмерное увлечение компьютерами, смартфонами и другими высокотехнологичными гаджетами.
Окумура утверждает, что эти устройства заполняют наш мозг колоссальным объемом информации, с которым он не может справиться. При перегрузке мозга нарушается работа его структур, контролирующих мышление, умственную деятельности и эмоции.
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