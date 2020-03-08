Ученые назвали привычки, которые приводят к депрессии и маразму

Директор клиники памяти "Окумура" Аюми Окумура назвал основную причину возникновения депрессии и маразма. По его словам, причиной этих недугов становится чрезмерное увлечение компьютерами, смартфонами и другими высокотехнологичными гаджетами.

Окумура утверждает, что эти устройства заполняют наш мозг колоссальным объемом информации, с которым он не может справиться. При перегрузке мозга нарушается работа его структур, контролирующих мышление, умственную деятельности и эмоции.