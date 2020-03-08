Врачи рассказали, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во сне

Высовывать ноги из-под одеяла во время сна оказалось не просто нормальным явлением, а необходимым для здорового сна. Об этом стало известно из научного журнала Freundin. Медики утверждают, что таким образом наш организм регулирует температуру.

"Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать. Многие люди, полностью накрытые одеялом, испытывают перегревание, сильно потеют, начинают страдать нарушениями сна", - сказано в статье.