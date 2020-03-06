Во Всемирной организации здравоохранения оценили, какова вероятность исчезновения коронавируса с наступлением лета.

Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения рассказал о перспективах активности "китайской пневмонии".

"Полагать, что коронавирус исчезнет, когда придет лето, — не стоит. В настоящее время медики пока не могут сказать, как поведет себя вирус в различных климатических условиях. Сейчас нет оснований полагать, что вирус просто исчезнет летом", — заявил Райан.