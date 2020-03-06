Позитивное мышление помогает быстрее восстановиться после инсульта

Ученые рассказали, как быстро восстановиться после инсульта. Оказывается, результат реабилитации зависит от настроя человека.

Нужно мыслить позитивно

Специалисты выяснили, что у пациентов с оптимистическим образом мышления наблюдаются менее тяжелые последствия после инсульта.

Медики изучили показатели 50 добровольцев спустя три месяца после инсульта. Оказалось, что способность мыслить позитивно ускоряет процесс восстановления.

Стоит напомнить, что сосудистые заболевания мозга находятся на втором месте по количеству смертельных исходов. Их опережает только ишемическая болезнь сердца.

Ранее "Правда.Ру" писала об основных симптомах инсульта у женщин.