Врачи рассказали о пользе употребления сала

Врачи утверждают, что употребление сала не вредит здоровью. Особенно полезно есть сало сало с ржаным хлебом и чесноком.

Чем полезно сало?

Употребление сала позволит восполнить количество арахидоновой кислоты, которая содержится в мозге человека, сердце, почках и других органах.

Кроме того, этот продукт способен защитить клетки организма от свободных радикалов, которые приводят к развитию рака.

Сало содержит витамин A, который улучшает работу поджелудочной железы, поэтому данный продукт нужно употреблять диабетикам.

Также в сале содержится витамин E, который участвует в циркуляции крови, что способствует заживлению ран.

Перед тем, как включить продукт в свой рацион, нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жарить на сале полезнее, чем на масле.