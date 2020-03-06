Врачи утверждают, что употребление сала не вредит здоровью. Особенно полезно есть сало сало с ржаным хлебом и чесноком.
Употребление сала позволит восполнить количество арахидоновой кислоты, которая содержится в мозге человека, сердце, почках и других органах.
Кроме того, этот продукт способен защитить клетки организма от свободных радикалов, которые приводят к развитию рака.
Сало содержит витамин A, который улучшает работу поджелудочной железы, поэтому данный продукт нужно употреблять диабетикам.
Также в сале содержится витамин E, который участвует в циркуляции крови, что способствует заживлению ран.
Перед тем, как включить продукт в свой рацион, нужно проконсультироваться с врачом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жарить на сале полезнее, чем на масле.
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