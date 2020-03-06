Иностранцев в Санкт-Петербурге отправили в карантин

Иностранцы, приехавшие в Санкт-Петербург, находятся в клинической инфекционной больнице им. Боткина. Их проверяют на коронавирус.

В стационаре находятся более 60 человек.

"По данным на 07:30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", — рассказали в городском Комитете по здравоохранению.

Напомним, что в России зарегистрировано семь случаев коронавируса. Всего опасное заболевание распространилось на 79 стран мира. Болезнь диагностирована у 95 270 человек.