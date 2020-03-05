В Петербурге закрыли поликлинику из-за коронавируса

В поликлинике Петроградского района Санкт-Петербурга из-за пациентки с подозрением на коронавирус закрыли на карантин второй этаж.

Женщина обратилась к врачу с жалобами на высокую температуру. Она сообщила, что недавно вернулась из Италии. Пациентку доставили в больницу Боткина.

В поликлинике проводится дезинфекция. Поликлиника продолжит работу через несколько часов.

Стоит напомнить, что ранее в Санкт-Петербурге закрыли на карантин общежитие медицинского университета имени И. И. Мечникова, так как у одного итальянски студентов выявили коронавирус. Студенты общежития будут находиться на карантине 14 дней.