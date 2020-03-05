Как уберечься от коронавируса рассказали китайские патологоанатомы

Сегодня китайские медики опубликовали результаты вскрытия тел пациентов, скончавшихся от коронавирусной пневмонии.

Об этом сообщает "Синьхуа".

"Результаты аутопсии показали различные степени легочных мутаций, вызванных заболеванием, при этом размер селезенки у пациентов значительно уменьшился, а клетки миокарда подверглись дегенерации и некрозу", — цитирует ИА отчетный документ, переданный госкомитетом Китая по здравоохранению.

Зачем неспециалистам такие подробности

Свое решение обнародовать заключение патологоанатомов эпидемиологи аргументируют тем, что это позволяет понять механизм передачи коронавируса и его распространения. И, как следствие, проводить правильную профилактику.

Как же можно заразиться

Поскольку следы коронавируса обнаружены в продуктах выделительной системы человека, ученые делают вывод, что распространяется он воздушно-капельным путем.

Заражение может произойти:

при разговоре;

при кашле и чихании;

любым иным способом, при котором в дыхательную систему может попасть из воздуха частица взвешенной пыли, в которой есть возбудитель — коронавирус.

То есть самые надежные средства профилактики коронавируса — те же, что и для привычных инфекций типа гриппа.