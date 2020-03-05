Сегодня китайские медики опубликовали результаты вскрытия тел пациентов, скончавшихся от коронавирусной пневмонии.
Об этом сообщает "Синьхуа".
"Результаты аутопсии показали различные степени легочных мутаций, вызванных заболеванием, при этом размер селезенки у пациентов значительно уменьшился, а клетки миокарда подверглись дегенерации и некрозу", — цитирует ИА отчетный документ, переданный госкомитетом Китая по здравоохранению.
Свое решение обнародовать заключение патологоанатомов эпидемиологи аргументируют тем, что это позволяет понять механизм передачи коронавируса и его распространения. И, как следствие, проводить правильную профилактику.
Поскольку следы коронавируса обнаружены в продуктах выделительной системы человека, ученые делают вывод, что распространяется он воздушно-капельным путем.
Заражение может произойти:
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