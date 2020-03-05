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Диетолог: как правильно есть яблоки и почему нужно счищать кожуру

Здоровье

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, что есть яблоки вместе с кожурой очень полезно, так как в кожуре содержится большое количество пищевых волокон, способствующих очищению организма.

"Кроме того, пищевые волокна служат подкормкой микробиоты внутри нас. Организм человека не переваривает полностью кожуру, ее доедают бактерии, которые, в процессе поглощения, выделяют много полезного", — сообщила специалист.

Но некоторые россияне не едят кожуру. Это связано с тем, что продавцы, чтобы придать фруктам товарный вид, обрабатывают их воском. Тогда яблоки нужно тщательно промыть теплой водой и вытереть полотенцем.

Ранее "Правда.Ру" писала о способах хранения яблок.

яблоки врач-диетолог
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