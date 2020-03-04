Желание поспать в дневное время может быть симптомом диабета

Ученые пришли к выводу, что сонливое состояние днем у людей пожилого возраста может указывать на развитие диабета.

Специалисты провели опрос, в котором приняли участие 11 тысяч человек, 34% из которых это люди старше 65 лет. Все они отвечали на вопросы о дневном сне.

У тех участников эксперимента, которые сообщили о том, что постоянно хотят спать, через 3 года риск развития гипертонии и диабета был в несколько раз выше, чем у тех, кто не спал днем.

Но стоит отметить, что в данном случае опрос проводился по телефону, а исследований в специализированных учреждениях не проводилось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие лекарства вызывают диабет.