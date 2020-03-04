В городскую больницу Ноябрьска был госпитализирован годовалый ребенок с химическим ожогом носа и рта.
"Ребенок находился без присмотра родителей в течение нескольких минут, но за это время он успел выпить несколько глотков из емкости, в которой был препарат для выведения бородавок", — сообщили медики.
Согласно предварительным данным, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
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