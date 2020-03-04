Годовалый ребенок выпил средство от бородавок и получил химический ожог

В городскую больницу Ноябрьска был госпитализирован годовалый ребенок с химическим ожогом носа и рта.

"Ребенок находился без присмотра родителей в течение нескольких минут, но за это время он успел выпить несколько глотков из емкости, в которой был препарат для выведения бородавок", — сообщили медики.

Согласно предварительным данным, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в красноярском детском саду ребенка "накормили" мылом.