Врачи: антибиотики могут привести к потере слуха

Известно, что многие медицинские препараты имеют побочные действия. Так, некоторые антибиотики так агрессивно воздействуют на организм, то могут привести к проблемам со слухом.

Какие антибиотики опасны для слуховой системы?

стрептомицины;

гентамицины;

канамицины;

мономицины и другие.

По словам врачей, эти антибиотики дольше задерживаются в жидкостях внутреннего уха и в более высоких концентрациях, чем в других жидкостях и тканях организма. Такие антибиотики разрушают чувствительные клетки улитки уха и клетки преддверия. Особенно чувствительны к таким антибиотикам с точки зрения слуха новорожденные и дети в возрасте до двух лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средний отит может привести к потере слуха.