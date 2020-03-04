Российские ученые-вирусологи проанализировали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией и обнаружили, что COVID-2019 словно обходит стороной детей и подростков.
"На эти категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных", — отмечается исследователями в отчетном документе.
Кстати, аналогичные выводы сделали и проводившие собственное исследование китайские специалисты:
"72 314 эпизодов заражений, зарегистрированных в КНР до 11 февраля 2020 года, показали, что коронавирус представляет наименьшую опасность для детей. На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится по 1% случаев заболевания".
Особо подчеркнуто в отчете, что среди умерших от коронавируса детей нет совсем.
Врачи считают, что причин, по которым дети реже "цепляют" коронавирус, несколько:
По словам Павла Волчкова, завлабораторией геномной инженерии МФТИ, коронавирус, попавший в организм, ведет себя так же, как любой другой вирус: чем взрослее человек, тем сложнее он переносит недуг.
"Единственная разница: с гриппом, например, люди сталкиваются ежегодно, и у них присутствует остаточный иммунный ответ к заболеванию, несмотря на быстрые мутации возбудителя. А антител к коронавирусу у нас пока нет. Поэтому и протекает болезнь так тяжело".
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.