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Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, кто меньше всего поддается атаке коронавируса

Здоровье

Российские ученые-вирусологи проанализировали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией и обнаружили, что COVID-2019 словно обходит стороной детей и подростков.

"На эти категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных", — отмечается исследователями в отчетном документе.

Что думают "главные спецы по коронавирусу" — китайские вирусологи

Кстати, аналогичные выводы сделали и проводившие собственное исследование китайские специалисты:

"72 314 эпизодов заражений, зарегистрированных в КНР до 11 февраля 2020 года, показали, что коронавирус представляет наименьшую опасность для детей. На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится по 1% случаев заболевания".

Особо подчеркнуто в отчете, что среди умерших от коронавируса детей нет совсем.

В чем причина такой "избирательности"?

Врачи считают, что причин, по которым дети реже "цепляют" коронавирус, несколько:

  • у них лучше, чем у взрослых, работает иммунная защита;
  • у детей еще нет "списка" хронических заболеваний, которые становятся причиной осложнений;
  • родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин.

Чем человек старше, тем выше риск заражения COVID-2019 и сложнее лечить

По словам Павла Волчкова, завлабораторией геномной инженерии МФТИ, коронавирус, попавший в организм, ведет себя так же, как любой другой вирус: чем взрослее человек, тем сложнее он переносит недуг.

"Единственная разница: с гриппом, например, люди сталкиваются ежегодно, и у них присутствует остаточный иммунный ответ к заболеванию, несмотря на быстрые мутации возбудителя. А антител к коронавирусу у нас пока нет. Поэтому и протекает болезнь так тяжело".

Темы иммунитет вирусологи коронавирус дети и подростки
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