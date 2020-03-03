Часто говорится о том, что в России острый дефицит медработников. Их всячески стараются заманить работать в глубинку. Но, тем не менее, есть регионы, в которых медиков даже сокращают.

Так, в якутском селе Мындыгае сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством.

Данную ситуацию в интервью "Правде.Ру" прокомментировал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Во-первых, я хотел бы прокомментировать сам факт. Напомню, что президент уже неоднократно разбирался с вопросом, касающимся развития первичного звена. И на сегодняшний день это самая большая проблема. Оптимизация первичного медицинского звена, в принципе, уже недопустима. Почему? Потому что особенно когда речь идет о Якутии, это резко сокращает доступность медицинской помощи.

Поэтому, в принципе, в данном случае такого быть не должно. Все равно люди остаются, пусть их меньше, но, тем не менее, объем медицинской помощи, который они должны получать, должен сохраняться как минимум в том количестве, который был до этого, и даже нарастать.

Второй момент — это вопрос лиц предпенсионного возраста. У нас есть ограничения на сокращение таких граждан. Поэтому тут надо разбираться с этой точки зрения, насколько правомерно такое решение местных властей.

Гарантируют ли врачам постоянную работу в селе?

Если медработник приехал работать в село, должно быть заключено соглашение, подписанное с двух сторон о том, что человек, переезжающий на новое место работы, имеет контракт как минимум на то количество лет, которое для врача является гарантией того, что он не будет уволен/сокращен.

Поэтому в данном случае необходимо для защиты медработников создать механизм, который предполагал бы компенсацию работнику, если вдруг его сократят после того, как он переехал к новому месту работы. Тогда он сможет получить выходные пособия на весь период, на который он нанимался на работу", — сообщил эксперт.