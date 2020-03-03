В Китае 98-летняя жительница вылечилась от коронавируса

Во вторник, 3 марта, стало известно, что в Китае 98-летняя женщина справилась с коронавирусом. Она проходила лечение в Ухане.

Китаянка стала старейшей жительницей Земли, которой удалось вылечиться от коронавируса несмотря на то, что она находилась в больнице в критическом состоянии.

Вместе с ней в больнице оказалась ее 55-летняя дочь. После прохождения курса лечения обе женщины пошли на поправку.

Врачи подтвердили, что мать и дочь вылечились от коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус.