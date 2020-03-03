Шесть случаев коронавируса подтверждено в России

Четверо россиян и двое граждан Китая — шесть человек официально болеют коронавирусом в России. Иностранцы уже прошли курс лечения и выздоровели.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Для недопущения распространения заболевания всех прибывающих в Россию строго проверяют, а в московском метро у пассажиров начали измерять температуру тела.

Напомним, что среди заболевших россиян трое — пассажиры лайнера Diamond Princess. Еще один мужчина заразился в Италии.