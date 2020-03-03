Пассажирам Московского метрополитена измеряют температуру

В Москве с сегодняшнего дня у пассажиров московского метро начали проверять температуру с помощью тепловизоров. Если будет необходимость, сотрудники метрополитена вызовут "скорую помощь".

Какие меры безопасности предпринимает метрополитен?

В метро проводятся:

регулярная дезинфекция поручней эскалаторов и лифтов;

влажная уборка;

обработка вагонов с помощью ультрафиолета.

"Данные меры, принимаемые руководством московского метрополитена с целью нераспространения коронавируса, будут намного эффективнее, если пассажиры проявят сознательность и будут внимательно относиться к своему здоровью", — сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе медицинской службы московского метрополитена Лариса Конарева.

Врач напоминает, что нужно часто мыть руки, пользоваться антисептиками и медицинскими масками, а также избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания.