В Москве с сегодняшнего дня у пассажиров московского метро начали проверять температуру с помощью тепловизоров. Если будет необходимость, сотрудники метрополитена вызовут "скорую помощь".
В метро проводятся:
"Данные меры, принимаемые руководством московского метрополитена с целью нераспространения коронавируса, будут намного эффективнее, если пассажиры проявят сознательность и будут внимательно относиться к своему здоровью", — сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе медицинской службы московского метрополитена Лариса Конарева.
Врач напоминает, что нужно часто мыть руки, пользоваться антисептиками и медицинскими масками, а также избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.