В Саудовской Аравии был зафиксирован первый случай коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства.

"Коронавирус был выявлен у саудовского подданного, который прибыл в королевство из Ирана через Бахрейн. Сейчас заболевшего поместили на карантин в одну из клиник. За состоянием его здоровья наблюдают врачи", — сообщили в ведомстве.

Уже выявлены все лица, с которыми контактировал заболевший. У них взяли анализы, о результатах будет объявлено после их завершения", — сообщили в ведомстве.