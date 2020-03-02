В Саудовской Аравии был зафиксирован первый случай коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства.
"Коронавирус был выявлен у саудовского подданного, который прибыл в королевство из Ирана через Бахрейн. Сейчас заболевшего поместили на карантин в одну из клиник. За состоянием его здоровья наблюдают врачи", — сообщили в ведомстве.
Уже выявлены все лица, с которыми контактировал заболевший. У них взяли анализы, о результатах будет объявлено после их завершения", — сообщили в ведомстве.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".