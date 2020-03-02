В Санкт-Петербурге в роддоме №10 родился очень крупный ребенок — вес девочки составил почти 6 кг.
Рост девочки — 60 см. Ребенок родился абсолютно здоровым. В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Девочку назвали Анастасией. Это второй ребенок в семье. Первая девочка родилась с весом 4,3 кг при росте 55 см.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье врачи спасли ребенка весом 500 граммов.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".