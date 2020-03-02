У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

Первый случай заражения россиянина коронавирусом зарегистрирован в Москве.

Сотрудник российского футбольного союза, недавно вернувшийся из турпоездки в Италию, сейчас находится в инфекционной больнице в Москве.

Сообщение об этом распространено оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Covid-19.

Откуда пришел вирус

Мужчина вернулся из поездки 23 февраля. 27-го числа у него появились симптомы ОРВИ, и медики приняли решение о помещении его в инфекционное отделение больницы. Анализы выявили в крови коронавирус. Как отмечено в документе,

"заболевание протекает в легкой клинической форме" и опасности для жизни в настоящий момент нет.

Все, кто контактировал с заболевшим в период с 21 по 27 февраля, находятся под наблюдением врачей.

У российских врачей уже есть опыт излечения от коронавируса

Напомним, что это пятый случай заражения гражданина России коронавирусом:

трое экс-пассажиров круизного лайнера Diamond Princess проходят лечение в Казани;

один зараженный россиянин сейчас в Азербайджане — диагноз ему поставили там, а заразился он во время поездки в Иран.

Еще два случая заражения были выявлены ранее у граждан Китая — оба они уже вылечились.