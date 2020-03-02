Первый случай заражения россиянина коронавирусом зарегистрирован в Москве.
Сотрудник российского футбольного союза, недавно вернувшийся из турпоездки в Италию, сейчас находится в инфекционной больнице в Москве.
Сообщение об этом распространено оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Covid-19.
Мужчина вернулся из поездки 23 февраля. 27-го числа у него появились симптомы ОРВИ, и медики приняли решение о помещении его в инфекционное отделение больницы. Анализы выявили в крови коронавирус. Как отмечено в документе,
"заболевание протекает в легкой клинической форме" и опасности для жизни в настоящий момент нет.
Все, кто контактировал с заболевшим в период с 21 по 27 февраля, находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что это пятый случай заражения гражданина России коронавирусом:
Еще два случая заражения были выявлены ранее у граждан Китая — оба они уже вылечились.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".