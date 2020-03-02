Известный врач-диетолог Михаил Гинзбург считает, что соблюдение Великого поста нужно запретить из-за неграмотности людей в вопросах питания. По его мнению, невозможно выстроить сбалансированный рацион при отсутствии белка животного происхождения.

"Нельзя с этим постом что-то сделать? Например, запретить его соблюдение? Просто люди берутся что-то соблюдать, а потом ходят к доктору и спрашивают, как бы не навредить себе этим? Бери да не соблюдай. Я бы и веганство запретил. Особенно в тех случаях, когда адепты начинают настаивать на том, чтобы и члены их семей соблюдали это", — высказался медик.