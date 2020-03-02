В Самарской области детей медиков будут брать в детсады без очереди

В Самарской области планируется ввести новую меру поддержки для медработников, чтобы привлечь в профессию новых специалистов. Депутаты хотят внести в законопроект поправки, согласно которым детей медицинских работников будут брать в детские сады без очереди. Данная мера будет закреплена на 5 лет.

По предварительным данным, в 2020 году у 483 детей медработников подходит очередь в детские сады, в 2021 году — у 564 детей. В настоящее время в системе первичного звена системы здравоохранения региона не хватает около 1500 специалистов.

Власти планируют привлечь к работе медработников, которые находятся в декрете. Соответственно, им компенсируют расходы на оплату частных детсадов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медиков обеспечат служебным жильём.