В Самарской области планируется ввести новую меру поддержки для медработников, чтобы привлечь в профессию новых специалистов. Депутаты хотят внести в законопроект поправки, согласно которым детей медицинских работников будут брать в детские сады без очереди. Данная мера будет закреплена на 5 лет.
По предварительным данным, в 2020 году у 483 детей медработников подходит очередь в детские сады, в 2021 году — у 564 детей. В настоящее время в системе первичного звена системы здравоохранения региона не хватает около 1500 специалистов.
Власти планируют привлечь к работе медработников, которые находятся в декрете. Соответственно, им компенсируют расходы на оплату частных детсадов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медиков обеспечат служебным жильём.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".