Те, кто хотят соблюдать Великий пост должны помнить о том, что в организме может образоваться дефицит белка. Он возникает, когда человек отказывается от пищи животного происхождения. Поэтому кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия советует употреблять сою и бобовые.
"Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, - бобовые и соя", - пояснила диетолог.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.