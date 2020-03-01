Диетолог дал рекомендации по питанию в Великий пост

Те, кто хотят соблюдать Великий пост должны помнить о том, что в организме может образоваться дефицит белка. Он возникает, когда человек отказывается от пищи животного происхождения. Поэтому кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия советует употреблять сою и бобовые.