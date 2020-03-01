1 марта в России вступает в силу указ Министерства здравоохранения, который разрешает ввозить в страну незарегистрированные лекарства для лечения тяжелобольных людей и оказания паллиативной помощи. Речь идет о препаратах с психотропными или наркотическими веществами.
Теперь на территорию РФ можно ввозить любые препараты в виде растворов, эликсиров, микстур, таблеток и капсул. Однако для получения таких препаратов нужно иметь разрешение специальной комиссии, которая определяет, что отечественные препараты не могут помочь пациенту.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.