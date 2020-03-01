С 1 марта в Россию можно ввозить незарегистрированные лекарства

1 марта в России вступает в силу указ Министерства здравоохранения, который разрешает ввозить в страну незарегистрированные лекарства для лечения тяжелобольных людей и оказания паллиативной помощи. Речь идет о препаратах с психотропными или наркотическими веществами.

Теперь на территорию РФ можно ввозить любые препараты в виде растворов, эликсиров, микстур, таблеток и капсул. Однако для получения таких препаратов нужно иметь разрешение специальной комиссии, которая определяет, что отечественные препараты не могут помочь пациенту.