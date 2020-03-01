Опубликован список продуктов, которые можно есть перед сном

Зарубежные медики опровергли теорию о том, что перед сном нельзя есть, а точнее - объяснили ее нюансы. Оказывается, что есть на ночь можно, но калорийность позднего перекуса не должна превышать 200 калорий. Более того, есть нужно правильные продукты. В таком случае это даже укрепит сон.

Питательной и полезной закуской на ночь может стать одно вареное яйцо в сочетании с несколькими ломтиками авокадо. Также специалисты рекомендовали употреблять небольшое количество жирной красной рыбы или хумус, который богат фолиевой кислотой.