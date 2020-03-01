Зарубежные медики опровергли теорию о том, что перед сном нельзя есть, а точнее - объяснили ее нюансы. Оказывается, что есть на ночь можно, но калорийность позднего перекуса не должна превышать 200 калорий. Более того, есть нужно правильные продукты. В таком случае это даже укрепит сон.
Питательной и полезной закуской на ночь может стать одно вареное яйцо в сочетании с несколькими ломтиками авокадо. Также специалисты рекомендовали употреблять небольшое количество жирной красной рыбы или хумус, который богат фолиевой кислотой.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.