Названы простейшие способы повысить давление

Если давление ниже нормы, то его можно повысить простыми методами, не прибегая к медикаментозному вмешательству. Для этого необходимо съесть что-нибудь соленое или пряное. Такая пища ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему. Однако это допустимо лишь тем, кто не имеет хронических заболеваний почек.

Об этом "Аргументам и фактам" рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" Николай Петров. Также он посоветовал при пониженном давлении выпить черного чая или натурального кофе.