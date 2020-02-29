Если давление ниже нормы, то его можно повысить простыми методами, не прибегая к медикаментозному вмешательству. Для этого необходимо съесть что-нибудь соленое или пряное. Такая пища ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему. Однако это допустимо лишь тем, кто не имеет хронических заболеваний почек.
Об этом "Аргументам и фактам" рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" Николай Петров. Также он посоветовал при пониженном давлении выпить черного чая или натурального кофе.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.