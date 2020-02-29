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Во всех регионах России можно пройти тест на коронавирус

Здоровье » Здравоохранение

Тест на наличие в организме коронавируса нового типа COVID-19 можно пройти во всех регионах России. По всей территории страны расположены 85 испытательных лабораторных центров, где проводят соответствующее тестирование. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы разработали свою тест-систему, две своих тест-системы. Они зарегистрированы, и начиная с 21 января текущего года тест-системы нарабатываются... и поставляются во все регионы России", - сообщила Попова.

"Сначала это было 15 наших научно-исследовательских организаций, а с конца месяца, с начала уже февраля это все 85 наших лабораторий, испытательных лабораторных центров в столицах субъектов России могут и проводят исследования на новый коронавирус", - добавила глава ведомства.

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