Тест на наличие в организме коронавируса нового типа COVID-19 можно пройти во всех регионах России. По всей территории страны расположены 85 испытательных лабораторных центров, где проводят соответствующее тестирование. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы разработали свою тест-систему, две своих тест-системы. Они зарегистрированы, и начиная с 21 января текущего года тест-системы нарабатываются... и поставляются во все регионы России", - сообщила Попова.

"Сначала это было 15 наших научно-исследовательских организаций, а с конца месяца, с начала уже февраля это все 85 наших лабораторий, испытательных лабораторных центров в столицах субъектов России могут и проводят исследования на новый коронавирус", - добавила глава ведомства.