Обычно бессонница - это симптом серьезных заболеваний. Однако от нее можно избавиться не прибегая к использованию препаратов. Об этом радио Sputnik рассказала сомнолог, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

"Многие проблемы решаются изменением привычек, соблюдением определенного режима. В таких случаях людям говорят, что приучите свой организм, что кровать только для сна. Если вы легли в кровать и чувствуете, что сон как рукой сняло - вставайте и делайте что-то такое спокойное, нудное, но не лежите и не ворочайтесь, не читайте в кровати книжку, не работайте в ноутбуке. И только когда вас начнет отрубать - снова ложитесь. Если снова проснулись - снова вставайте. Такой подход приучает организм, как собаку Павлова, что в кровати спят", - посоветовала специалист.