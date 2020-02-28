Выпускников медвузов нельзя заставлять работать в госмедучреждениях

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках. Цветков считает, что данная мера поможет уменьшить отток медицинского персонала из государственных учреждений.

О том, насколько вообще данная мера является решением проблемы, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.