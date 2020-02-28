Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках. Цветков считает, что данная мера поможет уменьшить отток медицинского персонала из государственных учреждений.
О том, насколько вообще данная мера является решением проблемы, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
"Заставить молодых людей работать в государственных медицинских учреждениях невозможно, особенно если они учились за свой счет или получали минимальную стипендию, поэтому их родители содержали, они не могли сами себя содержать.
Лучшие ребята либо уезжают за границу, либо найдут себя совершенно в других сферах. Кроме частных клиник, есть масса применений для врачей — фармацевтические компания (производство лекарств, медицинских изделий), консультативные, дистрибьюторские конторы — везде нужны врачи-консультанты в крупных фирмах. Это глупое решение. Нужно очень серьезно подумать, что молодым врачам, приходящими в профессию с горящими глазами, чтобы помогать людям, так не нравится в государственных медицинских учреждениях.
Это ведь не только связано с заработной платой. Для них важен профессиональный рост, умение научиться и действительно приносить пользу людям. Когда они разочаровываются в профессии, то их никакими коврижками, никакими деньгами не заставишь там остаться. Решать данную проблему запретом просто бессмысленно, это абсолютно вредная инициатива. Даже обсуждение ее приведет к тому, что молодые люди в силу своего юношеского нигилизма вообще будут действовать назло, просто уйдут в другую сферу", — заключила эксперт.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».