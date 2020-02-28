Жительница Калининградской области подала иск в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы, врачи которой дважды не смогли выявить у нее перелом ноги.
В январе 2019 года женщина обратилась в Нестеровскую районную больницу. Ее беспокоили боли в ноге после падения. Врачи сделали ей рентген, выписали лекарства и отправили домой.
В марте женщина опять обратилась к врачу, так как боли у нее не прошли, кроме того, поднялась высокая температура, она не могла ходить.
Но медики снова не смогли правильно поставить диагноз.
В апреле 2019 года женщина обратилась в другую больницу, там у нее выявили несросшийся перелом, а потом ей сделали операцию по замене сустава.
В ходе экспертизы выяснилось, что при оказании медицинской помощи врачи Нестеровской районной больницы допустили ошибки.
4 марта состоится суд.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики не заметили рак у пациента.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».