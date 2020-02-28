В Калининграде врачи дважды не заметили у женщины перелом ноги

Жительница Калининградской области подала иск в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы, врачи которой дважды не смогли выявить у нее перелом ноги.

В январе 2019 года женщина обратилась в Нестеровскую районную больницу. Ее беспокоили боли в ноге после падения. Врачи сделали ей рентген, выписали лекарства и отправили домой.

В марте женщина опять обратилась к врачу, так как боли у нее не прошли, кроме того, поднялась высокая температура, она не могла ходить.

Но медики снова не смогли правильно поставить диагноз.

В апреле 2019 года женщина обратилась в другую больницу, там у нее выявили несросшийся перелом, а потом ей сделали операцию по замене сустава.

В ходе экспертизы выяснилось, что при оказании медицинской помощи врачи Нестеровской районной больницы допустили ошибки.

4 марта состоится суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики не заметили рак у пациента.