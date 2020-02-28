Роспотребнадзор: что делать при подозрении на коронавирус

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что нужно делать при подозрении на коронавирус. В первую очередь нужно изолировать больного человека, а затем вызвать врача или "скорую".

От зараженного человека нужно находиться на расстоянии не менее одного метра. Врач возьмет у больного анализ на коронавирус.

В настоящее время в Китае коронавирус выявлен у 78 824 человек, более 36 тыс. человек вылечились, жертвами заболевания стали 2788 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австрийцев просят не обращаться к врачам при симптомах коронавируса.