В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что нужно делать при подозрении на коронавирус. В первую очередь нужно изолировать больного человека, а затем вызвать врача или "скорую".
От зараженного человека нужно находиться на расстоянии не менее одного метра. Врач возьмет у больного анализ на коронавирус.
В настоящее время в Китае коронавирус выявлен у 78 824 человек, более 36 тыс. человек вылечились, жертвами заболевания стали 2788 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австрийцев просят не обращаться к врачам при симптомах коронавируса.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.