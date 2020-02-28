Австрийцев просят не обращаться к врачам при симптомах коронавируса

В Австрии жителям, которые подозревают у себя коронавирус, запрещено обращаться к врачам или вызывать "скорую". Их просят звонить на горячую линию.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер утверждает, что данная мера поможет не распространять вирус.

В Австрии коронавирус был диагностирован у пяти человек, трое из них живут в Вене.

"В случае обнаружения симптомов коронавируса нужно обратиться по номеру 1450 и получить необходимые рекомендации по дальнейшим действиям. Это позволит не допустить распространения заболевания", — заявил Рудольф Аншобер на пресс-конференции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дании зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.