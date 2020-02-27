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Кремы с гиалуроновой кислотой: стоит ли тратить деньги?

Здоровье

Известно, что гиалуроновая кислота в инъекциях представляет собой революционное средство, но нет никаких научных данных, доказывающих, что гиалуроновая кислота в креме разглаживает морщины.

О том, что собой представляют кремы с гиалуроновой кислотой, в интервью "Правде.Ру" рассказала Александра Витальевна Гонт, врач дерматолог, косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского общества "Anti-age" терапевтов.

"Если говорить про кремы, то основная задача кремов заключается не в том. чтобы омолаживать. Процессы старения идут постоянно, клетки кожи у нас все время делятся, выполняют свои функции, орогевают и должны отмирать. Место применения кремов — это только роговой слой эпидермиса, это буквально меньше миллиметра, очень тоненькая такая пластинка, которая должна быть с одной стороны увлажнена и пропитана жировым секретом, который выделяют наши сальные железы. Если у нас этого сального секрета недостаточно, то наша кожа начинает иссыхать, обезвоживаться, то есть нарушаются ее барьерные свойства, то есть ее защитная функция.

Основная задача крема — поддерживать баланс верхнего слоя эпидермиса

Глубже могут только проникать молекулы с молекулярным весом не менее 500 килодальтон, то есть очень-очень мелкое дробление. Это очень дорогие кремы. Как правило, даже не кремы, а сыворотки. То есть это такие структуры, которые не содержат крупных белков, крупных молекул и жировых компонентов. Только тогда есть вероятность того, что они проникнут в более глубокие слои. Поэтому крем может содержать гиалуроновую кислоту, но нужно иметь в виду, что это крупный молекулярный мукополисахарид. И, как правило, его вес составляет более 500 килодальтон, то есть он остается на поверхности, выполняя увлажняющую функцию. Но если это будет чисто гиалуроновая кислота, то, как любой белок, она может подсушивать. Поэтому ее присутствие в составе кремов — это хорошо. Но надо понимать, что глубже она не проникнет, если этот крем стоит порядка 100-150 рублей, то качество гиалуроновой кислоты, конечно, оставляет желать лучшего.

Гиалуроновая кислота биотехнологического происхождения стоит очень дорого. Эта продукция имеет место быть, но не для всех.

Эти кремы существуют, они, как правило, японского или корейского производства. Стоят они очень дорого.

Если говорить о присутствии гиалуроновой кислоты в кремах, то это имеет место быть, но на нее не стоит возлагать больших надежд, так как глубоко в кожу она не проникнет. Поэтому это просто маркетинговый ход", — заключила эксперт.

Темы кожа кремы уход за кожей гиалуроновая кислота
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