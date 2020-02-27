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Врачи: коронавирус у россиян протекает в легкой форме

Здоровье

Удовлетворительным назвали врачи состояние россиян, заболевших коронавирусом. Они находятся в карантине в Казани.

Сюда привезли пассажиров лайнера Diamond Princess. Из восьми поступивших пациентов у троих обнаружен опасный вирус. Как отметили медики, болезнь протекает в легкой форме.

"У них нет повышенной температуры, нет кашля, нет насморка. Это тот максимум, который мы можем предоставить. Говорить, у кого конкретно какие симптомы, кто конкретно имеет подозрения на ухудшение состояния, недопустимо", — рассказала пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Те, у кого признаков коронавируса выявлено не будет, через 14 дней отправятся домой. Остальные будут проходить лечение до полного выздоровления.

казань карантин коронавирус
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