Давно известно об опасности соляриев, но люди все равно их посещают. Что нужно знать в первую очередь, чтобы вместе с загаром не получить опасное заболевание?
Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала врач высшей категории, врач общей практики, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.
"Дело в том, что у нас посещают солярии без всяких на то разрешений. Нужно иметь хотя бы справку от дерматолога.
Человек должен проходить специальный осмотр дерматолога. Только после обследования всех высыпаний и новообразований мы можем сделать выводы, можно человеку посещать солярий или нет.
Могут быть любые противопоказания: онкология и так далее. Любая онкология, не только меланома. Также солярий противопоказан, если наблюдается старение кожи, а также пациентам с хроническими кожными заболеваниями.
В соляриях, которые используют сегодня, часто не соблюдают срок годности ламп. Их нужно менять, специально обрабатывать.
В солярии должен полностью соблюдаться СанПиН. Должна проводиться обработка самой кожи.
Начинать с экспозиции 5-6 минут. Нужно знать, какой это солярий, сколько там ультрафиолетового облучения, какова его интенсивность, срок годности лампы.
Нет, я так не считаю. Мы же сейчас об этом сказали, что полностью запретить мы людям ничего не можем и не должны, мы просто должны разъяснять правила пользования. Конечно, было бы лучше, если бы солярии были привязаны к лечебным учреждениям. Запрещать не надо, просто они должны быть в лечебных учреждениях, а посетители соляриев должны иметь справки", — заключила эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запрет соляриев спасет жизни людей и сэкономит миллиарды долларов.
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