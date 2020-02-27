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Источник Правда.Ру

Солярии: запрещать или нет?

Здоровье

Давно известно об опасности соляриев, но люди все равно их посещают. Что нужно знать в первую очередь, чтобы вместе с загаром не получить опасное заболевание?

Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала врач высшей категории, врач общей практики, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

"Дело в том, что у нас посещают солярии без всяких на то разрешений. Нужно иметь хотя бы справку от дерматолога.

Бесконтрольное посещение соляриев должно быть запрещено

Человек должен проходить специальный осмотр дерматолога. Только после обследования всех высыпаний и новообразований мы можем сделать выводы, можно человеку посещать солярий или нет.

Могут быть любые противопоказания: онкология и так далее. Любая онкология, не только меланома. Также солярий противопоказан, если наблюдается старение кожи, а также пациентам с хроническими кожными заболеваниями.

В соляриях, которые используют сегодня, часто не соблюдают срок годности ламп. Их нужно менять, специально обрабатывать.

В солярии должен полностью соблюдаться СанПиН. Должна проводиться обработка самой кожи.

Сколько времени можно находиться в солярии?

Начинать с экспозиции 5-6 минут. Нужно знать, какой это солярий, сколько там ультрафиолетового облучения, какова его интенсивность, срок годности лампы.

Стоит ли запретить солярии?

Нет, я так не считаю. Мы же сейчас об этом сказали, что полностью запретить мы людям ничего не можем и не должны, мы просто должны разъяснять правила пользования. Конечно, было бы лучше, если бы солярии были привязаны к лечебным учреждениям. Запрещать не надо, просто они должны быть в лечебных учреждениях, а посетители соляриев должны иметь справки", — заключила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запрет соляриев спасет жизни людей и сэкономит миллиарды долларов.

Темы кожа солярий дерматолог ультрафиолет
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