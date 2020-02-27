Конституционный суд Германии разрешил проводить эвтаназию

В Германии Федеральный конституционный суд принял решение о легализации эвтаназии. Это дает право каждому человеку самостоятельно принимать решение о своей смерти.

Эвтаназию закрепили на законодательном уровне

Суд решил, что у некоторых смертельно больных людей нет возможности уйти из жизни без посторонней помощи. И такой вид помощи нужно закрепить на законодательном уровне, что и отмечается в решении Конституционного суда.

Напомним, что на территории Германии с 2015 года действовал закон, согласно которому помогать смертельно больным людям уйти из жизни было запрещено. Врачи при попытке помочь такому больному могли получить три года лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что второй штат в Австралии примет закон, разрешающий эвтаназию.