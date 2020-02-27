Счетная палата провела мониторинг состояния детских медицинских учреждений и оказания врачебной помощи маленьким гражданам страны в российских регионах.
Результаты его, как следует из отчета СП, мягко говоря, печальны:
Из 116,8 тысячи зданий
"большинство детских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии".
И еще один любопытный факт выявил мониторинг работы медиков в регионах:
Больницы каждый год в огромных количествах "списывают" лекарства, у которых истек срок годности. Сумма ущерба бюджету — более 80 млн. рублей ежегодно.
Поэтому главный вывод экспертов уже никого удивить не может:
"ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности качества медицинской помощи".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.