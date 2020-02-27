Счетная палата: с детской медициной в регионах все плохо

Счетная палата провела мониторинг состояния детских медицинских учреждений и оказания врачебной помощи маленьким гражданам страны в российских регионах.

Результаты его, как следует из отчета СП, мягко говоря, печальны:

Из 116,8 тысячи зданий

в 30,5% нет водопровода,

в 52,1% — горячего водоснабжения,

в 41,1% — центрального отопления,

а в 35% — канализации,

47% детских медучреждений не оборудованы пандусами.

Вывод специалистов Счетной палаты:

"большинство детских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии".

И еще один любопытный факт выявил мониторинг работы медиков в регионах:

Больницы каждый год в огромных количествах "списывают" лекарства, у которых истек срок годности. Сумма ущерба бюджету — более 80 млн. рублей ежегодно.

Поэтому главный вывод экспертов уже никого удивить не может: